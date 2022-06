10 irresistibili camere da letto in legno

Abitiamo in campagna e stiamo scegliendo l'arredamento per la zona notte della nostra casa? Perché non puntare su una camera da letto in legno di ispirazione rustica, impreziosita da dolci note romantiche, come per esempio un comodino intarsiato o un grande specchio con la cornice scolpita a mano? Oppure, se amiamo l'arredamento imponente, potremmo prendere spunto da questa proposta di PORTE DEL PASSATO e concederci il piccolo lusso di dormire in un maestoso letto a baldacchino in legno!

Il tocco in più

Creiamo un'atmosfera da favola: decoriamo la nostra stanza con leggeri e fluttuanti drappi in lino, pizzo, come possiamo ammirare in questa immagine.