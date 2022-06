10 camere da letto piccole da copiare subito!

Sfruttare il bianco per permettere alla luce di diffondersi in maniera uniforme in tutto l'ambiente è un modo per rendere la camera da letto più ariosa, per allargarla naturalmente. In una camera da letto piccola, come quella che vediamo nella proposta di MiroArchitetti, il bianco diventa un alleato essenziale, ma non è l'unico.

Infatti è l'uso di un contrappunto in nero usato con semplicità negli accessori, come le lampade, e nella tessitura della coperta, che aggiunge profondità e fughe prospettiche, ad allargare lo spazio della camera da letto. Le linee del pavimento in parquet sono un altro modo per aggiungere movimento prospettico alla configurazione dell'ambiente.