La rivincita del vetrocemento: tutti i vantaggi di una piccola riscoperta!

Una parete in vetrocemento permette di mantenere una netta separazione tra gli ambienti perché gli spessori dei diffusori , cioè dei moduli in vetro che ne costituiscono la struttura, sono tali da opporre un denso filtro allo sguardo esterno, che rimane bloccato dalla loro intensa opacità.

Allo stesso tempo, però, i moduli in vetro permettono alla luce di passare e diffondersi uniformemente, rendendo la separazione meno netta, fluida e stabilendo così un passaggio, uno scambio tra gli ambienti che li collega in modo organico, modulato proprio attraverso la luce.

Per queste ragioni una parete in vetrocemento può diventare utilissima per separare e allo stesso tempo unire ambienti differenti della casa, come per esempio una cucina con gli spazi di collegamento interni come il corridoio o la sala da pranzo con l'area living.