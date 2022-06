Un appartamento da rivoluzionare

Capita frequentemente che numerosi appartamenti versino in uno stato di abbandono o, più semplicemente, necessitano di ristrutturazioni. Il caso che vi proponiamo oggi riguarda un appartamento piuttosto decadente, situato a Gijon, la cui opera di ristrutturazione integrale riguarda tutti gli spazi della casa per far sì che essa risulti accogliente e moderna. La riabilitazione dell'appartamento è stata curata da 2 Mar Costrucciones e Interiorismo. Vediamo subito in cosa consiste.