Quale pavimento per il mio soggiorno ? 7 soluzioni di grande stile

Concludiamo con la soluzione regina per i pavimenti dei soggiorni a ogni latitudine: il marmo. Materiale nobile per eccellenza, può essere proposto in una varietà pressoché infinita di venature e variazioni cromatiche. Inoltre, una volta installato non dovremmo più pensarci per moltissimi anni: il marmo è praticamente inalterabile e sarà sufficiente una lucidatura di tanto in tanto per ottenere una pavimentazione pressoché perfetta.