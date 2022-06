I 5 migliori progetti di ristrutturazione del mese

In assoluto il soggetto più interessato al lavoro di ristrutturazione è l'appartamento. Un contesto nel quale siamo liberi di intervenire in maniera massiccia o anche in misura parziale, su singoli ambienti della abitazione. Il progetto illustrato nell'immagine sopra, firmato dallo studio m2arquitectura utilizza come elemento centrale della ristrutturazione un grande mobile in tonalità gialla brillante, posto tra il salone-sala da pranzo e la zona notte. Elemento dinamico, il mobile può essere aperto o chiuso secondo le specifiche necessità e diventare così un dispositivo di separazione o di connessione tra i diversi ambienti della casa.

Per evidenziare il profilo autonomo, il mobile non arriva al soffitto ma è sovrastato da una sottile striscia di vetro, che separa acusticamente gli ambienti ma lascia passare la luce e la vista, mantenendo un senso di continuità. Il mobile è posto nel lato dell'appartamento più irradiato di luce naturale, mentre la cucina, la lavanderia e il bagno sono collocate nella metà dell’appartamento rivolta verso il cortile interno e meno raggiunte dalla luce.