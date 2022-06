Una villa per i sognatori

In inverno sembra che l'estate non arrivi mai, e più la si desidera e più le giornate passano lentamente. Al contrario invece, in estate, proprio quando siamo in vacanza e vorremmo che le giornate non trascorrano mai, il tempo scivola via veloce… ovviamente il tempo passa allo stesso modo, siamo noi che lo viviamo diversamente.

Ora siamo in estate, ma se fossimo in inverno, ricoperti da calde coperte, questo articolo sarebbe senza dubbio la soluzione ideale per sognare un po’, un buon metodo per tirarci su il morale. Le spettacolari fotografie di Lucas Palik, ci mostrano una lussuosa villa, la sua vegetazione, la vista sul mare e il cielo azzurro. Gli interni sono spaziosi e attraenti.. ma affrettatevi nella lettura, che il tempo vola!