​Come rinnovare la cucina in 6 semplici passi

Come appena accennato, alcuni elementi d'arredo possono essere inseriti o sostituiti in un secondo momento e non appartenere necessariamente a un progetto coordinato. Fra di loro anche certamente gli elettrodomestici, o meglio alcuni elettrodomestici. Quanto tali elementi sono a vista sarà più consigliabile sceglierli nello stesso momento, come elementi d'arredo coordinato. Viceversa elettrodomestici celati da sportelli o pannelli esterni possono più facilmente essere inseriti in un secondo momento.