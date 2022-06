La magica trasformazione di una casa centenaria

I tempi cambiano e il compito dell'architettura è soddisfarli, da sempre. Come abbiamo ormai imparato qui su homify i risultati a volte possono essere tanto sorprendenti da emozionare e questo è proprio il caso del progetto che stiamo per presentarvi. Una vecchia casa nel centro di Bilbao, con più di cento alla spalle, letteralmente rinata sotto le mani dei nostri esperti..vediamo insieme come.