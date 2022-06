Lampadari di cristallo: preziosi come gioielli

Come si puliscono i lampadari di cristallo? Anche se è un'operazione noiosa è necessario pulire i lampadari di cristallo, affinché possano essere sempre luminosi e riflettere la luce come solo il cristallo, con le sue mille sfaccettature, può fare. Per pulirlo accuratamente assicuratevi di essere in una posizione comoda e sicura, staccate la corrente e smontate le parti che si possono togliere e mettetele in una bacinella, se non siete sicuri della disposizione dei pezzi fate una foto,così non sbaglierete quando dovrete rimontare i pezzi. Lavate tutti i vostri cristalli con delicatezza usando un detersivo non abrasivo. Sciacquateli e poi asciugateli con un panno pulito. Per il resto del lampadario usate un piumino per la polvere, che può entrare nei posti più piccoli e stretti e poi con un panno morbido pulite ogni pezzo usando un prodotto per i vetri di casa. Rimontate tutto e accendete il vostro lampadario. Luccica? Bravissime!