5 terrazze mozzafiato: con un tocco di verde diventa tutto speciale !

È ovvio che in un luogo aperto la protagonista sia comunque la natura, tanto più se posto in un contesto al di fuori degli agglomerati urbani. Per ogni stile e ogni scelta di arredo, però, cambia il modo di inquadrare e valorizzare il panorama.

In uno stile Tropicale, come quello nella foto, il paesaggio naturale è comunque importante, ma trova risalto in maniera differente da quanto visto finora. Esso trova la sua dimensione ideale sposandosi con arredi più ricchi da unire con il verde sgargiante della vegetazione. Anche decori e accessori non deturpano il panorama ma si collocano alla perfezione trovando il giusto valore.

Un contesto naturale così ricco di forme e colori non necessita di essere ulteriormente valorizzato e reso unico protagonista della terrazza, anzi quest'ultima è da concepire come il giusto equilibrio sul mondo, come un luogo in grado di spezzare la forza di un paesaggio così forte.