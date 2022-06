7 idee fondamentali per riorganizzare il guardaroba per la Primavera

Operare il cambio di stagione non è solo un tenere o lasciare. Va bene individuare i vestiti da dare via e salvaguardare quelli in buono stato, comodi, che ancora indossiamo, ma questo è il momento giusto per fare una lista delle necessità.

È in questa fase che ci si rende conto di ciò che più occorre e in che quantità, perciò prendete un blocchetto e una penna, fissate una soglia entro la quale non abbiate bisogno di determinati indumenti e segnate ciò che vi occorre.

Risulterà più semplice e preciso di quando magari si deve affrontare la mancanza improvvisa di un capo di cui avremmo bisogno.