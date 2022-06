Case in affitto: come personalizzarle senza grandi modifiche

Per evitare di bucare inutilmente le pareti della nostra casa in affitto, dove possibile utilizziamo ganci adesivi: sul mercato ne esistono diverse tipologie, alcune delle quali anche molto resistenti, ideali per sostenere fino a 12 kg di peso. Potremmo approfittarne per appendere oggetti leggeri o poco fragili, come per esempio le aste delle tende, gli asciugamani o gli utensili della cucina. Accanto ai ganci tradizionali, alcune aziende propongono inoltre particolari modelli di design, come vediamo in questo esempio, perfetti per decorare con stile e originalità anche il bagno, piuttosto che l’ingresso o la camera dei bambini.