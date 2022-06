Una nuova cucina moderna: rivoluzione low-budget

Dopo i lavori il cambiamento è davvero notevole! Non è più uno spazio cupo e insignificante, ma un ambiente luminoso e dalla forte personalità. Il muro è stato sostituito con una splendida parete finestrata, che conferisce allo spazio tutto un altro aspetto. Inoltre si è scelto di sostituire quel vecchio parquet chiaro ani Settanta con delle bellissime piastrelle in graniglia in stile vintage, sui toni dell'avorio, del terra di Siena bruciata e del verde bruciata. Che dire della poltrona rossa? Uno splendido tocco di colore!