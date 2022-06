Appartamento di 32 mq: Sfruttare al Meglio il Poco Spazio Senza Rinunciare al Comfort

Se lo spazio non può essere utilizzato in larghezza, poco male, basta armarsi di ingegno per sfruttarne la lunghezza. Qui ad esempio con i pensili fissati sulla parete di fronte al divano è stato possibile formare facilmente una zona salotto, dotata di tutte le comodità.

Sullo sfondo, una parete bianca nasconde la disposizione generale della casa, con dei pannelli scorrevoli che riescono ad aumentare visivamente lo spazio, un importante vantaggio non solo per l'estetica ma anche per la funzionalità della casa.