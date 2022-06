Musica e architettura: ad ogni progetto la sua traccia

Avete mai provato a girare per la città con il volume delle auricolari al massimo, guardando il mondo che si muove al ritmo della musica che più vi piace? Immaginate di fermarvi e osservare come tutto scorre attorno a voi, nelle vostre orecchie il suono della vostra traccia preferita, le auto che passano, una signora sta seduta su una panchina e scruta l'orizzonte. Un cane passa vicino a voi e vi annusa i pantaloni. Il suono vi immerge, vi rapisce, la testa oscilla a destra e a sinistra seguendo il ritmo, non potete non notare come l'anziano con il bastone che attraversa la strada sia tremendamente a tempo con Battiato che vi urla nei timpani.

Ecco, oggi noi vogliamo provare a fare lo stesso, a suggerirvi una traccia per ognuna delle foto dei progetti che abbiamo scelto. Un pezzo che possa descrivere le forme e le simmetrie delle abitazioni che avrete davanti agli occhi, un modo per farvi emozionare e incuriosire non solamente con le parole, ma anche con la melodia. È chiaro che forse oggi chi scrive debba venire allo scoperto e mostrarsi, d'altra parte la musica è talmente tanto personale che non si può pretendere che la scelta che chi scrive ha fatto, sia nelle corde di tutti. Quindi oggi mi trovo a dover parlare in prima persona come mai ho fatto e mai più farò.