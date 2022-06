Cambio vita, amplio casa!

Abbiamo lasciato per ultimo quello che siamo sicuri rappresenta il sogno di ognuno di noi: possedere un giorno, una piscina coperta e completamente privata proprio dentro casa! Per ammirare questa meraviglia siamo ritornati al piano terra, più precisamente nel lato sinistro della villa. Inoltre, dulcis in fundo, la piscina è collegata alla zona termale, attraverso la quale si accede nuovamente all’interno della casa. Un sogno, non credete?