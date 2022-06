Dieci esempi di architettura moderna

Definire il concetto e le forme dell'architettura moderna non è un compito facile! La nascita di questo movimento, nei primi anni del XX secolo, ha avuto l'effetto di un'onda con un’evoluzione diversa in ogni paese e in ogni continente. Infatti, per comprendere tutte le sfumature di questo mondo del design contemporaneo, è importante capire le molte influenze che hanno portato questo movimento ad avere varianti nazionali ed internazionali. Cercheremo in questo articolo di presentare il movimento moderno dell’architettura attraverso i progetti dei nostri esperti che ne possiedono molte caratteristiche.

La corrente moderna è una parte importante della storia dell'architettura, ma è difficile riuscire a definirne esattamente il punto di partenza. Tuttavia, possiamo affermare con certezza che il modernismo ha incominciato a muovere i primi passi tra il XIX e il XX secolo, con la nascita del movimento Arts and Crafts (“Arti e Mestieri”) in Inghilterra. Qui c'è stata una ridefinizione del lavoro artigianale, considerato un’espressione del lavoro dell’uomo e dei suoi bisogni, in opposizione all'industrializzazione incalzante del tardo Ottocento. Movimenti simili appaiono allo stesso tempo nel continente europeo, attraverso una varietà di espressioni nazionali: l'Art Nouveau in Francia, la Secessione viennese in Austria, il Jugendstil in Germania, solo per citarne alcuni, tutti alla ricerca di una ridefinizione dell'architettura e del design attraverso un nuovo concetto. Visti i veri precursori del modernismo, possiamo supporre che il movimento moderno abbia preso forma dopo l’impatto sociale e culturale della Prima guerra mondiale. Proprio in questo periodo, vediamo la comparsa dei massimi esponenti della corrente moderna: in Francia con il lavoro teorico e pratico di Le Corbusier; in Germania con la scuola della Bauhaus, guidata da Mies Van der Rohe e Walter Gropius nel ridefinire il disegno architettonico nel tempo; negli Stati Uniti, la tecnologia avanzata, con le costruzioni in acciaio e l'invenzione dell’ascensore, contribuiscono a formare gruppi come la Scuola di Chicago, guidata da Louis Sullivan.

I principi generali estetici dell'architettura moderna, così come la conosciamo oggi, hanno portato ad integrare materiali nuovi da costruzione, quali l’acciaio, il vetro e il cemento armato, con uno stile architettonico che ha preso in prestito le strutture dell'era industriale, nonché dell’ingegneria nel campo dei veicoli. Questa logica razionale si è cristallizzata nella famosa frase di Louis Sullivan: La forma segue la funzione , che riassume il concetto per cui il disegno di un oggetto o di spazio dovrebbe servire ad uno scopo specifico e non essere soltanto estetizzato. Un altro famoso motto, che nasconde tutto l’impatto rivoluzionario del modernismo, proviene dall'architetto Mies van der Rohe che ha usato la frase Less is more per giustificare una definizione degli spazi interni con il fine di creare un'architettura minimalista con effetti impressionanti. Questa teoria di progettazione è supportata dagli scritti dell’austriaco Adolf Loos che, in reazione alla stravagante e sovraccarica arte di pittori come Gustav Klimt, propone con il libro “Ornamento e Delitto” un’eliminazione completa e definitiva della decorazione degli ambienti esterni ed interni, per fare spazio solo alle linee semplici degli elementi strutturali. Nel 1923, anche Le Corbusier diffonde in tutta Europa Vers une architecture , un libro fondamentale che opera un confronto tra architettura e industria, ridefinendo il concetto di casa come “macchina per abitare”.

L'architettura moderna è riconosciuta per i progetti con un’ortogonalità accentuata, i cui volumi e linee rette si sommano o si sottraggono in un gioco che crea gli spazi esterni e interni. Viene così alla mente il progetto di punta del Padiglione di Mies van der Rohe a Barcellona che crea uno spazio ricco di linee e volumi allineati. Allo stesso modo, l'americano Frank Lloyd Wright ha progettato lunghi piani orizzontali che si sovrappongono nelle sue Prairie Houses. Tuttavia, altri architetti del movimento moderno hanno sviluppato una preferenza per le curve e le forme organiche che sfruttano i progressi tecnologici del cemento armato. Così, Le Corbusier ha creato alcuni dei suoi progetti, come ad esempio la famosa Villa Savoia e l'imponente Cappella di Ronchamp. Uno degli studenti di Le Corbusier, il brasiliano Oscar Niemeyer, è anch’egli riconosciuto per i suoi progetti che uniscono forme curve e linee rette, come il suo progetto per Brasilia.

Non è possibile nell'architettura moderna rintracciare un solo orientamento che definisca la sua concezione, ma ci sono alcune idee che sono universalmente riconosciute: ad esempio, vi è una costante ricerca nel collegare gli spazi interni ed esterni, un'indagine che trova soluzione nell'uso di grandi vetrate. Questo abbattere il limite dei confini è particolarmente evidente nella Nuova Galleria Nazionale di Berlino, dove ancora una volta Mies Van der Rohe, attraverso quattro facciate completamente vetrate, crea un tetto che sembra fluttuare, suscitando forti emozioni. Abbiamo deciso oggi di presentare dieci progetti contemporanei che esprimono la forma e le intenzioni dell'architettura moderna.