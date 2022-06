homify 360°: casa da sogno ad Ansedonia

Oggi ci rechiamo in Toscana e precisamente ad Ansedonia, sulla costa maremmana, una terra magica con un mare stupendo e un entroterra tutto da scoprire. Immersa in questo scenario paradisiaco, c'è questa villa particolare che ha necessitato di una ristrutturazione impegnativa, andando a eliminare tutti quegli ampiamenti e quelle modifiche succedute nel tempo e che avevano stravolto la struttura originale. Il lavoro eseguito dallo Studio Transit, che potete trovare tra i nostri architetti con sede a Roma, ha ripristinato l'anima della residenza che si sviluppa su di un unico spazio a doppia altezza. Questa caratteristica è stata sfruttata a pieno, come vedremo, creando uno spazio unico completamente aperto perché circondato da vetri per il soggiorno e la cucina. Gli interni, poi, sono il risultato di un progetto completo che ha visto nell'interior design una risorsa importante per raggiungere uno stile ed una classe comune a poche residenze vicino al mare.