Come sfruttare al meglio un balcone piccolo?

Bella stagione in arrivo, tempo di grigliate da gustare con le famiglia e gli amici più cari… peccato non poter disporre di un giardino o di grande terrazzo su cui organizzare il barbecue! Perché non approfittiamo del nostro balcone? Anche se lo spazio a disposizione è ridotto, con poche e semplici mosse potremmo allestire un piccolo angolo barbecue in cui divertirci a cuocere tante gustose prelibatezze.

Ecco come realizzarlo

- Procuriamoci un mini barbecue funzionante a carbonella da fissare alla ringhiera: oggi in commercio è infatti possibile acquistare per meno di 50 Euro modelli compatti (con un ingombro tali pari a quello di un vaso di fiori!) che permettono di preparare in poco tempo ottime grigliate di carne, pesce e verdure;

- Se lo spazio del nostro piccolo balcone lo consente, potremmo inoltre inserire anche un tavolino – utile per appoggiare i vari ingredienti – e un cassapanca da esterni trasformata in un comodo divanetto per l’aperitivo grazie a un paio di soffici cuscini, come ci suggerisce questa affascinante proposta. Una volta terminata la grigliata, basterà riporre il barbecue nella cassapanca per evitare che si sporchi o rovini all’aria aperta.

- Ultimo consiglio, ma fondamentale: prima di organizzare la grigliata, avvisiamo i nostri vicini, chiedendo scusa in anticipo per eventuali effluvi che potrebbero arrivare alle loro finestre.