Tavolo in Cristallo: 10 Idee Raffinate ed ElegantI

Il tavolo di vetro e il tavolo di cristallo sono delle soluzioni molto interessanti e versatili, che possono essere sfruttate in diversi ambienti della casa. Un uso classico del tavolo cristallo è quello previsto dai progetti di interior designer e decoratori d’interni che lo mettono al centro di ambienti come la sala da pranzo. In questi contesti, così come in ambienti come la cucina, un tavolo in cristallo, ma anche in vetro, o un tavolo in legno e vetro come quelli che abbiamo visto, le trasparenze del cristallo permettono un più libero fluire della luce e una presenza più leggera. In questo senso, il tavolo in cristallo può essere usato anche in situazioni di open space per unire e dividere ambienti come sala da pranzo, soggiorno e cucina, che necessitano di essere individuati pur nella fluidità dovuta alla condivisione dello stesso spazio. I piani in cristallo, poi, possono essere anche accompagnati da gambe dei tavoli di design in altri materiali, come per esempio il legno o l’acciaio che vediamo in questa immagine, con risultati sempre nuovi dal punto di vista stilistico e materico.