Minimalismo e luce per un delizioso appartamento in centro

La committenza desiderava uno spazio che fosse estremamente funzionale e caldo, ricco di linee essenziali, decise e misurate, lasciando piena libertà agli esperti per le finiture, gli arredi e le eventuali variazioni planimetriche naturalmente limitate per via dei vincoli strutturali e impiantistici.

Si è così optato per l’utilizzo di nuovi setti murari e di arredi che non arrivano al soffitto. Ad esclusione delle camere e dei bagni, non vi sono porte a chiusura degli ambienti, bensì un unico e luminoso open space. Interessante è anche la scelta cromatica, che si limita a pochi e semplici colori come il bianco e il legno, fatta eccezione per il volume verde chiaro che separa la zona giorno da quella notte e che nasconde degli armadi. La sua laccatura lucida impreziosisce l’area centrale dell’appartamento, nonché la parte più buia della casa. Ciò che maggiormente ci colpisce di questo progetto è senza dubbio la realizzazione su disegno di quegli elementi architettonici che concorrono alla valorizzazione dello spazio a disposizione, e cioè quei volumi e quei pannelli che ne danno una percezione super dinamica.