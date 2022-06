Da Casa Abbandonata ad Abitazione da Favola

Come si può trasformare radicalmente una facciata senza doverla per forza rivoluzionare? La risposta l’abbiamo trovata in un progetto spettacolare condotto dallo studio Lliberós. L’intervento è stato condotto nel 2012 e aveva come obiettivo quello rendere più attuale questa abitazione risalente agli anni Settanta. Il progetto ha creato una piccola rivoluzione romantica, restando fedele però allo spirito originale della casa.

Come vedremo, il portico, l'ingresso e il giardino hanno reso omaggio ad uno stile di campagna unico, che si lascia sedurre dal passato, ma che allo stesso tempo trasmette modernità. Quest'ultimo stile è seguito chiaramente dagli interni. Oggi cercheremo di capire questa dualità!