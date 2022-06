Una casa che guarda a ieri con il sapore del domani!

Se vi è un materiale che non può mancare quando si decora uno spazio rustico, questo è il legno. Caldo ed elegante, il legno è versatile, perfetto sia per mobili che per rivestimenti.

In quest soggiorno dunque, il legno è il grande protagonista, sul pavimento per il tavolo ma anche le panche, punto focale della stanza. La lampada, dà un'aria un po' industriale, un tocco di modernità a tutta la stanza. Lo stile industriale caratterizza però anche l'apertura che apre e chiude il soggiorno al resto della casa attraverso una grande porta scorrevole, realizzata, come non potrebbe essere altrimenti, in legno .