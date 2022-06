Un appartamento minimal che ti conquisterà

Dal soggiorno si accede a un piccolo balcone, il luogo ideale da vivere nei mesi più caldi e con un affaccio privato sulla città. Il pavimento del balcone è stato ricreato posando dei tappetini in teak, un metodo semplice per ottenere un risultato diverso e moderno. Le dimensioni del balcone non sono poi tanto generose, così si optato per un arredo comodo ma trasparente, in modo da non affogare lo spazio.