Un home staging da 10 e lode

Basterà girare lo sguardo per scoprire nuovi angoli e nuovi dettagli. Accanto al divano bianco, infatti, è stata posta una deliziosa poltroncina dello stesso colore ma con i profili borchiati. Una variante sul tema un po’ vezzosa ma pur sempre di classe, decorata con cuscini in tinta con i colori che caratterizzano quest’angolo conversazione: bianco per la base e varianti di blu per i dettagli.. molto chic!