Mettetevi comodi: 6 idee per la tv in camera da letto

Se si desidera avere la televisione in camera da letto, per la possibilità di vedere magari un film o il programma tardi prima di dormire, si può optare per una soluzione più nascosta, magari che possa scomparire dentro un armadio o una finta parete, in modo da non invadere troppo lo spazio che si ha a disposizione, sopratutto se la camera è piccola. Questa alternativa permette in maniera funzionale e pratica di non rinunciare alla comodità della televisione in camera.