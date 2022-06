È ora di darci un taglio: ristrutturiamo!

Questa piccola perla nella capitale francese, ha un notevole valore aggiunto: il camino. Insomma, chi non vorrebbe una casa con il caminetto? Anche se non viene utilizzato per accendere il fuoco, è senz'altro un elemento che fa atmosfera. In questo caso, lo stile classico del camino si abbina in modo perfetto con il nuovo look industrial che ha assunto la zona pranzo. Il tavolo è stato realizzato in legno e ferro e le sedie sono state abbinate in modo originale, come si conviene ai fan dello stile scandinavo in piena regola. Il verde chiaro, che troviamo anche in cucina, è lo sfondo perfetto e il nero diviene il contrappunto che collega questo ambiente agli altri.