Come avere una casa classe A !

La classe energetica degli edifici è un parametro che consente di attribuire alle abitazioni una classe, dalla più virtuosa energeticamente, e quindi economicamente, alla più dispendiosa.La certificazione energetica degli edifici prevede una sezione per la classe di isolamento termico ed una per la qualità dell’impiantistica ad alta efficienza energetica. La certificazione energetica degli edifici è uno strumento di informazione per l'acquirente o il conduttore sulla prestazione energetica ed il grado di efficienza di abitazioni e fabbricati, e contribuisce a rivalutarne l’immagine e ad incrementarne il valore di mercato. Come tale, a garanzia della sua attendibilità, la certificazione energetica dove essere rilasciata da esperti o organismi terzi estranei alla proprietà. Ottenuta la certificazione, viene rilasciata la targhetta energetica da esporre sulla facciata degli edifici a basso consumo energetico, come segno tangibile e riconoscibile della classe energetica di appartenenza. Di seguito alcuni approfondimenti per imparare a conoscere la classificazione energetica e a migliorare quella della propria abitazione.