Case in legno: dal sostegno al rivestimento

La costruzione in legno affonda le sue radici in un tempo lungo decine di secoli, se non di millenni. La diffusa disponibilità di questo materiale rinnovabile e le sue qualità statiche e termiche, ne hanno fatto una risorsa per tutte le civiltà che abitano il nostro pianeta . Dai preziosi templi giapponesi alle opere di modernismo scandinavo, attraverso il famoso balloon frame (piattaforma in telaio di legno leggero) alla base della maggior parte degli edifici in Nord America, il predominio internazionale del legno è innegabile.

Ma qual è la situazione nel nostro vecchio continente? Oggi offriamo in particolare una panoramica sulla scena architettonica francofona, in un viaggio attraverso Francia, Belgio e Svizzera, esplorando i progetti di ultima tendenza in fatto di utilizzo del legno, sia per la struttura di sostegno sia per il loro rivestimento dentro e fuori delle case. Gli esperti homify, attraverso progetti ora dall'accento più rustico, ora dai tratti più contemporanei, vi mostreranno la versatilità di questo materiale così nobile e antico.