6 passi per portare lo stile classico a casa tua

Il bagno classico ha un'antica tradizione e si può far risalire perfino all'idea delle terme di epoca romana. La classicità nel bagno si può così esercitare nella scelta dei materiali e delle finiture, laddove possono assumere un ruolo di primo piani materiali come il marmo o anche la ceramica ma nelle sue declinazioni più preziose. Non dimentichiamo poi l'importanza degli specchi, che dovranno essere rilevanti sia nel numero sia nelle dimensioni sia nelle caratteristiche. Anche la scelta di un vecchio armadio in stile come spazio di deposito per asciugamani e prodotti per il bagno potrà arricchire molto l'ambiente, dotandolo di un'aura unica!