Un’incredibile casa bianca!

La scelta dei dettagli è sempre fondamentale, soprattutto in un lavoro di home staging. In questo caso bisogna dire che non è sfuggito proprio nulla, a quelli del Markham Stagers. Ogni ambiente ha un suo linguaggio, che resta coerente anche nei piccoli accessori. Come sono stati scelti accessori dalle linee più morbide per l'esterno, così invece per la zona pranzo, fortemente geometrica, sono stati scelti dettagli geometrici. A questi sono poi state abbinate piante e altri oggetti per smorzare un po' l'effetto delle linee nette e pulite, ma il risultato è coerente e molto incisivo.