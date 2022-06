La guida completa per incorniciare le vostre foto

Per quanto riguarda la cornice, questa dovrebbe calarsi bene nel contesto della stanza esteticamente parlando, dunque dovrà integrarsi perfettamente, in modo armonico, e rispettare lo schema di colori della stanza in cui verrà appesa o il piano sul quale verrà sistemata. Per le immagini in bianco e nero, per esempio, potete usare una sottile cornice nera con un tappeto bianco o grigio e un bordo nero all'interno.

Per le immagini del tramonto, potete invece prendere in considerazione una cornice rossa con un bianco o crema opaco colorato e un bordo rosso all'interno. I colori opachi e quelli del telaio devono funzionare bene insieme, in modo da valorizzare, migliorare l'opera d'arte, così come la stanza in cui verrà sistemato l'oggetto.

La cornice che vedete nell'immagine è targata Pinetti – hand made in Italy.