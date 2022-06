Armonia naturale

Maria Sole Del Tomba di Verde passione ci invita in un incantevole agriturismo nel cuore delle colline Versiliesi, realizzato in collaborazione con l'Arch. Marco Innocenti.

Come ogni giardino ben educato in stile mediterraneo dovrebbe fare, si viene accolti da alberi di ulivi e salici piangenti. Un percorso che prima di raggiungere la casa, ci fa assaporare la natura in odori e colori. La scultura di un bianco candido, immersa nel verde, è sinonimo di passione per la bellezza.