Risparmio, ma con eleganza: una casa dalle mille risorse!

Oggi andiamo a Como, a osservare più da vicino il progetto realizzato dall'impresa edile CASA ATTIVA. In questa residenza c'è molto da imparare per quanto riguarda il risparmio energetico. Le tecnologie moderne ci vengono in aiuto, quando si tratta di risparmiare sui consumi e vale decisamente la pena di investire sulle tecnologie costruttive per averne poi un ritorno in seguito. Qui è stato utilizzato il sistema costruttivo XLAM e l'edificio rientra nella classe energetica A+, grazie alla tipologia di impianti e agli isolanti naturali.