Un appartamento che sa come conquistare

La camera dei bambini presenta le medesime tonalità degli spazi analizzati in precedenza.

Le pareti sono rivestite con carta da parati dai tenui motivi floreali e le decorazioni, in verde e viola pastello, rivelano un gusto vintage che non ci si aspetta. In particolare, l'uso discreto di tali decorazioni evidenzia come una cameretta non necessita di disegni o decorazioni tipicamente infantili per essere definita tale o per essere vissuta dal bambino come un luogo in cui coltivare la fantasia.