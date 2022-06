Idee per le decorazioni di casa in vista dell'autunno

La fine dell'estate è ormai alle porte. Certo, assistiamo agli ultimi colpi di coda del caldo, ma si sa, settembre fa rima con fine, o anche con inizio. Nonostante al nord, quest'anno, il clima non sia stato dei migliori e il vero caldo non si sia mai fatto sentire, mentre al sud continuino ad imperversare le alte temperature, con settembre si inizia sempre a pensare che tra poco pantaloncini e magliettine lasceranno il loro posto nell'armadio, per fare spazio a giacche e maglioni, quindi per coloro che le ferie sono ormai un ricordo d'agosto, l'autunno inizia a farsi largo nella mente. Ovvio che i vacanzieri di fine settembre, sono ancora in pieno mood estivo e di autunno, inverno e freddo, proprio non vogliono sentirne parlare. Quindi, cari villeggianti settembrini, se non volete farvi prendere da malinconie varie ed assortite, chiudete subito la pagina e leggetevi il nostro articolo solo una volta tornati dalle vacanze.

Autunno è sinonimo di foglie che cadono, primi brividi dovuti all'aria che si fa sempre più fresca e prime serate passate a casa sul divano coperti da un plaid. Inoltre l'autunno colora i parchi delle nostre città dando alle foglie tutte quelle cromie calde che vanno dal rosso al giallo, sintomo che l'inverno è alle porte, ma che possiamo ancora godere di qualche passeggiata all'aria aperta, facendo scricchiolare le foglie secche sotto i piedi. L'autunno è anche la stagione preferita di molti, grazie a queste caratteristiche che vi abbiamo appena elencato. È il momento preferito dei sognatori, di coloro che amano l'inverno, ma anche l'estate, di quelli che il caldo torrido di agosto non lo sopportano. L'autunno è la stagione prima del letargo invernale, quella che ci prepara al freddo, quel freddo che chi abita al nord sa che non sarà così tanto clemente come l'anno scorso.

Ecco che allora anche le abitazioni si preparano all'inverno, i fiori nei vasi diventano petali secchi profumati nei piattini e la legna torna a stare di fianco al camino e non in garage. Per i mesi estivi, proprietari di casa e arredatori preferiscono usare una tavolozza di colori che si apre alla luce puntando sui bianchi e su quelle cromie che ben si abbinano al sole che splende nel cielo. Questa è soprattutto una caratteristica di chi possiede una casa al mare e che quindi apre la propria abitazione al colore, volendo spazi ariosi e luminosi e dove i tessuti pesanti e scuri non sono proprio contemplati nell'arredo.

Ecco che oggi vi vogliamo parlare proprio dell'autunno e di come preparare la vostra casa alla stagione fredda, decorandola in modo che giugno, luglio e agosto rimangano un ricordo pronto a riaffiorare solamente l'anno prossimo, quando le prime gemme sbocceranno e le cicale torneranno a frinire. È possibile iniziare delicatamente aggiungendo tessuti un po' più pesanti e colori un po' più scuri, ma che comunque si mantengono caldi: i toni della terra sono i più adatti durante questa stagione e aiuteranno la vostra mente ad accettare più dolcemente il cambio di stagione.