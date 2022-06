L'appartamento che combina semplicità e ricercatezza

Eccoci nell’ambiente dedicato alla sala da pranzo, uno spazio luminoso e spazioso dove un mix di elementi da vita ad un luogo accogliente e deciso. Le pareti sono bianche e pulite, decorate con la sola presenza di battiscopa e gessolini in tinta. Il vano che separa gli ambienti è ampio e stondato, in modo da garantire una maggiore luminosità e comunicazione tra gli ambienti. Sulla destra troviamo un mobile in legno dallo stile un po’ retrò. Il legno scuro però ben si sposa con il tono più chiaro del parquet originale che percorre l’intero appartamento. La zona pranzo, al contrario, è molto più moderna e di tendenza. Si tratta di una combinazione di tavolo e sedie di design in un bianco latte di un’eleganza estrema.