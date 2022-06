Moderna e ricercata: una casa fuori dal comune

La casa Nacarino-Pozo presenta due facciate completamente diverse: una è infatti aperta verso l’esterno, l’altra invece quasi del tutto chiusa. L’accesso principale è disposto sul lato strada. Qui, come possiamo vedere, vi sono soltanto due finestre. Se vi state domandando in che modo la luce naturale entra all’interno degli ambienti, non temete, all’interno vi è un piccolo cortile intorno al quale si sviluppa l’intera casa. Grazie alla presenza del cortile infatti, no solo la casa gode di luce naturale, ma garantisce la privacy ad ogni ambiente.

Grazie a questo libro delle idee, andremo a visitare uno spicchio della Spagna sud-occidentale. Ci troviamo infatti a Extremadura, precisamente di fronte a una villa moderna unifamiliare, opera dello studio EPG-Arquitécnico. La seguente selezione fotografica ci mostrerà nel dettaglio il lavoro fatto.