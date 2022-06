Storia di un ampliamento che ha fatto la differenza

Lo stile di questo ambiente è semplice, non c'è spazio per il superfluo. Questo interno è di un raffinato minimalismo, però questo non ha impedito di inserire dei dettagli preziosi che arricchissero l'insieme. Oltre alla splendida orchidea bianca, fiore dell'eleganza per eccellenza, non possiamo non notare le luci a sospensione. Queste moderne lampade senza paralume hanno il filo e il porta lampada dorati, un tocco di carattere che dà una marcia in più!