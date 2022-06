7 idee per sfruttare al meglio il vostro piccolo soggiorno !

Il soggiorno è la stanza più flessibile della casa, specialmente nelle declinazioni contemporanee di questo spazio , che lo vogliono sempre meno ambiente chiuso e sempre più spazio aperto e dinamico, in continua contaminazione con gli altri ambiti domestici. In condizioni di spazio carente, come molto spesso capita nelle case contemporanee, il soggiorno costituisce perciò una vitale risorsa di superficie utile, ove destinare una gran parte delle attività.

È questo il vostro caso? Abitate in una casa con un piccolo soggiorno e volete sfruttarne al massimo le potenzialità? Questo Idea Book nasce per voi, e vi illustrerà in sette casi campione come un soggiorno anche di piccole dimensioni possa trasformarsi in un ambiente “senza confini”, una ricca risorsa per tutta la casa!

A chi volesse poi approfondire l'argomento consigliamo anche la lettura dell'Idea Book chiamato Idee creative per arredare un soggiorno piccolo.

Senza intaccare la struttura delle pareti, le possibilità per sfruttare al massimo la spazialità del soggiorno possono appartenere a due grandi categorie. Si può infatti lavorare su:

- la tipologia degli arredi e le loro principali caratteristiche funzionali

- la disposizione degli arredi e il loro rapporto con lo spazio circostante.

Vediamo dunque più in dettaglio come procedere.