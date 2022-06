homify 360°: Cube house, una casa cubica con piscina

La forma cubica in architettura, non è solo una tendenza stilistica, volta ad esaltare la purezza e l'essenzialità della forma geometrica. È l'espressione di un parametro molto importante ai fini dell'edificazione in termini di sostenibilità energetica, e cioè quello della compattezza. Ciò che rende una casa compatta è, a parità di volume, la minore quantità possibile di superficie esposta all'esterno, fattore che garantisce le migliori prestazioni energetiche che si possano desiderare per un edificio. Intuitivamente, sappiamo allora che la forma geometrica più compatta- perché più chiusa in sé stessa fondamentalmente- è la sfera. Visto che quest'ultima forma solida non è di solito sfruttabile nell'edilizia (comportando problemi di natura pratica a livello urbanistico non indifferenti) ecco che ci si rivolge molto più spesso a quella cubica, la forma geometrica che più si avvicina alla sfera per caratteristiche di compattezza. Una forma cubica perfetta, avendo le pareti che superano certe dimensioni, potrebbe però comportare problemi di illuminazione e di areazione. Così il più delle volte si opta per una forma parallelepipeda con pareti diversamente caratterizzate a seconda delle esposizioni.

Oggi vogliamo quindi darvi quello che secondo noi è un eccellente esempio di architettura cubica. Vi portiamo a San Paolo del Brasile, una delle città più belle e controverse al mondo. Qui l' MK27, uno studio di architettura dall'esperienza decennale e pluripremiato a livello internazionale, porta avanti il concetto espresso dal modernismo brasiliano, cercando di evolverne e di ampliarne il pensiero in termini di originalità e innovazione.

Il progetto che vogliamo presentarvi rappresenta più nel dettaglio, un esempio di architettura cubica che potrebbe essere definita decostruttiva: il cubo cioè viene aperto e articolato in una sua parte fondamentale- quella inferiore in questo caso- per garantire il giusto equilibrio tra l'apporto di luce ed aria e la giusta proporzione tra superficie esposta e volume, configurandosi come un modello di efficienza energetica e di estetica moderna.