Una casa di campagna davvero incantevole

L'ingresso alla casa si trova in questa deliziosa area coperta. Si tratta di uno spazio privilegiato, in cui troviamo anche una panca in legno, oltre ad un muretto basso in pietra, che trasformano questo luogo in un angolo ideale per la conversazione e per ammirare il panorama. In questo modo non è più uno spazio di risulta, accessorio rispetto all'ingresso, ma assume un'identità propria.