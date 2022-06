Si può usare la carta da parati in bagno?

La carta da parati vinilica è la soluzione più adatta per rivestire le pareti del bagno. Grazie alla sua speciale struttura a doppio strato – un lato in vinile e un fondo in carta o più frequentemente in tessuto non tessuto, come vediamo in questo esempio – permette infatti di essere applicata e rimossa velocemente.

La carta vinilica permette inoltre di personalizzare il bagno secondo il nostro gusto perché il lato esterno plastificato può essere trattato e lavorato con specifiche tecniche, in modo da ottenere raffinati effetti ottici e tattili. In questa elegante proposta, per esempio, la carta da parati assume quasi l’aspetto di un prezioso tessuto lavorato a mano, regalando al bagno uno stile davvero unico.