Stile moderno: l'essenziale per rendere una casa unica e speciale

Per gli ambienti esterni, il concetto di moderno si può aprire a piccole contaminazioni.

Il giardino non diventa solo il luogo dove far crescere e curare il proprio verde, ma estende la sua funzionalità creando il maggior confort possibile a chi ne usufruisce, magari per un tuffo in piscina o per godere una giornata soleggiata.

Ecco quindi che è possibile contaminare questo luogo portando concetti di finitura, che normalmente sarebbero appannaggio degli ambienti interni, all'esterno. Foderare il suolo con un buon legno pregiato e resistente, studiare un'illuminazione che non dia per forza un senso di staticità, ma che riprenda il sistema e il dinamismo di quello posto all'interno della casa. Considerare la cura del design, né più, né meno come fosse un salotto. Moderno è gusto e questo è importante in casa, come in giardino.