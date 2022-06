Una casa con personalità per tutta la famiglia

A ciascuno il suo stile! Giusto? Lo stile che si sceglie per la propria abitazione deve rispecchiare innanzitutto la personalità dei suoi inquilini e oltre a questo deve esaltare al meglio il contesto in cui è collocata, l'identità della costruzione in cui si colloca. In questo caso si tratta di un edificio moderno, dall'aspetto esterno essenziale, con linee pulite. Un edificio quasi austero, nella sua eleganza. Internamente troviamo degli ambienti minimali, con degli interessanti tocchi industrial, che danno molto carattere a questi spazi ampi. Il progetto è dello studio francese Daniel Architectes, andiamo a scoprirlo!