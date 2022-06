Casa e arredamento: idee per il design d'interni

​ Extendo ha adottato questa strategia anche per la cabina armadio che si adatta perfettamente ad ogni tipo di situazione. Un arredo che con questa funzione si esprime al meglio: in casa non sempre abbiamo lo spazio che vorremmo e pensare ad una cabina armadio risulta spesso complicato; con questa linea di prodotti non è necessariamente importante avere una stanza grande, in quanto il sistema è composto da profili in alluminio telescopici, creati appositamente anche per adattarsi a diverse altezze.