7 piscine mozzafiato dall'Italia e dal mondo!

Specchio d'acqua affascinante per antonomasia e piccolo lusso dedicato al benessere abitativo, la piscina diventa la vera protagonista dell'outdoor, con le sue mille sfumature e forme. Dalle più scenografiche interrate e a sfioro, alle più pratiche con scaletta, l'effetto suggestivo che possono garantire allo spazio esterno della casa è senza eguali, che appare così valore aggiunto assoluto. Per un tuffo improvviso in un piccolo momento di pausa, o per accompagnare i momenti serali estivi dopo una cena in compagnia, la piscina rimane sul podio degli elementi più spettacolari di cui un'abitazione possa disporre.

Se perciò soddisfare tutti i requisiti che permettano di progettarla, non risulta all'ordine del giorno, al sognare ad occhi aperti non si pongono limiti: ecco allora 7 sorprendenti piscine per tutti i gusti, create appositamente per rendere unica l'atmosfera dei progetti internazionali che le ospitano.