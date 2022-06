Giardini mediterranei: 9 splendidi spazi outdoor

Per la casa in stile rustico non c'è nulla di meglio di un florido giardino mediterraneo. Ad accogliere gli ospiti e cullarli nel tempo libero è infatti proprio una manciata di cespugli e un imponente arbusto a sancire il centro dello spazio outdoor, strutturato per creare una nicchia di relax. Spazio quindi alle piante di varia natura, tra cui si confondono tavolini e sedie da giardino in legno, qualche lanterna per l'illuminazione serale, nonchè la pietra del rivestimento della depandance.