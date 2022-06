Il vetro nell'architettura e nel design

Oggi parliamo di uno dei materiali più interessanti, sia per l' architettura che per il design: il vetro. O forse dovremmo dire cristallo? Innanzitutto bisogna chiarire una volta per tutte la differenza tra questi due materiali. In genere, si tende a usare le parole vetro e cristallo in modo intercambiabile, come fossero sinonimi, ma la verità è che se ci atteniamo alla spiegazione scientifica, nulla intorno a noi è il cristallo, in quanto questo si trova solo in natura. Tuttavia, possiamo parlare di vetro se è composto di silicio e calcare e di cristallo se presenta solo ossido di piombo. Differenziarli non è sempre facile, soprattutto quando si parla di oggetti che si possono trovare in entrambi i materiali. Anche se in genere il vetro è più pesante, si è riusciti ad alleggerirlo rendendolo più flessibile, sottile e trasparente . Il suono, invece, rende la differenza netta, il cristallo ha una forte musicalità e nel dubbio, vi suggeriamo di fare il gioco del dito che passa sul bordo del bicchiere: se stride, è cristallo, senza dubbio.

In questo articolo, però, non è nostra intenzione parlarvi delle differenze scientifiche dei due materiali, ma mostrarvi alcuni esempi di ciò che è presente nel nostro campo sia realizzato in vetro, sia in cristallo.